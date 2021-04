Gezien in Imola: zelfs Hamilton maakt fouten en Russell staat dicht bij Clio Cup

We hebben nog maar 2 races achter de rug in het Formule 1-seizoen en toch lijkt de trend gezet: Max Verstappen en Lewis Hamilton vechten een duel op het scherpst van de snee uit. Zeker als die laatste fouten begint te maken. George Russell heeft in Imola dan weer geen punten gescoord bij zijn baas Toto Wolff (Mercedes).

5 conclusies na de GP in Imola:

1) We krijgen weer een duel om het kampioenschap

In de openingsrace in Bahrein waren Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) al aan mekaar gewaagd, in Imola kregen we een bisnummer te zien. Deze keer was Verstappen niet alleen de morele, maar ook de echte winnaar. De Nederlander overvleugelde Hamilton in de eerste bochten en gaf de leiding niet meer af.

Racete Hamilton - voor het eerst sinds de duels met ploegmaat Nico Rosberg in 2016 - onder druk? De 7-voudige wereldkampioen begon te knoeien, crashte net niet en viel terug naar plaats 9. "Niet mijn beste dag. Het was lang geleden dat ik nog zulke fouten maakte", zei Hamilton, die van de misser van ploegmaat Bottas gebruik maakte om zich weer moed in te pompen. Hamilton dacht terug aan zijn jeugd in de kartingwereld en knokte zich na de onderbreking richting de tweede plaats. Dankzij de snelste ronde blijft de Mercedes-rijder het klassement aanvoeren, met 1 punt meer dan Verstappen. Over twee weken hebben de 2 kemphanen een nieuwe afspraak: op het circuit van de Algarve in Portugal.

Max Verstappen neemt de felicitaties van Lewis Hamilton in ontvangst.

2) George Russell in de Clio Cup?

George Russell (Williams) heeft geen punten gescoord bij zijn baas Toto Wolff. De Mercedes-junior clashte en crashte gisteren met Mercedes-rijder Valtteri Bottas. Wolff keek allesbehalve geamuseerd toe. Voor de camera's van Sky Sports kon er nog een mopje af. "Met goeie resultaten kan Russell een Mercedes besturen. Anders wordt het een zitje in de Renault Clio Cup", sprak Wolff. "Nu lijkt het die laatste optie te worden."

3) Podium in zicht voor Ferrari

Heeft Ferrari zich weer op de kaart gezet? Na een 6e en een 8e plaats in Bahrein finishten ze nu ei zo na op het podium in eigen land. Leclerc snelde in de thuisrace naar de 4e plaats, Sainz werd 5e. Wellicht zat er meer in. Voor Leclerc kwam de onderbreking na de crash van Bottas en Russell ongelegen. De Monegask lag op dat moment in 2e positie, met een bonus van 25 seconden op de McLaren van Norris.

4) Lando Norris vliegt

Lando Norris loodste zijn McLaren wel op het podium. Net als in Oostenrijk vorig jaar finishte de jonge Engelsman als 3e. McLaren-teambaas Andreas Seidl was in zijn nopjes. "Lando vliegt", reageerde hij. "Lando heeft duidelijk een nieuwe stap gezet, dat zag je al in Bahrein." Na de kwalificaties zat Norris nog in zak en as. Een foutje kostte hem de 3e startplaats. Lewis Hamilton stak hem een hart onder de riem en ging hem ook na de race feliciteren.

5) Werk aan de winkel voor de ervaren nieuwkomers