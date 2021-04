Verstappen keert de rollen om en legt Hamilton erop in Imola

17:05 17 uur 05. Dominante Verstappen wint in Imola. Met een dominante prestatie heeft Max Verstappen de tweede GP van het seizoen naar zijn hand gezet. De Nederlander snelde meteen na de start naar de koppositie na een knap manoeuvre, en gaf die leidersplaats niet meer af. Hamilton is tweede na een heel knappe inhaalrace, Norris is derde na een minstens even mooie prestatie. . Dominante Verstappen wint in Imola Met een dominante prestatie heeft Max Verstappen de tweede GP van het seizoen naar zijn hand gezet. De Nederlander snelde meteen na de start naar de koppositie na een knap manoeuvre, en gaf die leidersplaats niet meer af. Hamilton is tweede na een heel knappe inhaalrace, Norris is derde na een minstens even mooie prestatie.

17:02 17 uur 02. Hamilton heeft Norris te pakken. Norris weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar Hamilton heeft zijn jonge landgenoot nu toch te pakken. Het podium lijkt zo vast te liggen. Nog 3 ronden. . Hamilton heeft Norris te pakken Norris weerde zich als een duivel in een wijwatervat, maar Hamilton heeft zijn jonge landgenoot nu toch te pakken. Het podium lijkt zo vast te liggen. Nog 3 ronden.

17:00 17 uur . Nog 5 ronden. Verstappen gaat winnen, maar de strijd tussen Norris en Hamilton is heerlijk. In de achtergrond zien we Gasly nog eens het grind induiken. . Nog 5 ronden. Verstappen gaat winnen, maar de strijd tussen Norris en Hamilton is heerlijk. In de achtergrond zien we Gasly nog eens het grind induiken.

16:59 16 uur 59. Hamilton.

16:56 16 uur 56. Hamilton naar plek 3. Het onvermijdelijke is gebeurd: Hamilton pakt nu ook Leclerc en heeft enkel nog Verstappen en Norris voor zich. Wat een inhaalrace heeft de Brit uit zijn Mercedes geperst. Kan de jonge Norris zijn landgenoot nog afhouden? . Hamilton naar plek 3 Het onvermijdelijke is gebeurd: Hamilton pakt nu ook Leclerc en heeft enkel nog Verstappen en Norris voor zich. Wat een inhaalrace heeft de Brit uit zijn Mercedes geperst. Kan de jonge Norris zijn landgenoot nog afhouden?

16:54 16 uur 54. Met nog 10 ronden te gaan lijkt Verstappen stilaan zegezeker, al is een foutje natuurlijk snel gebeurd. De strijd om plaats 2 is wel nog razend interessant, met Norris, Leclerc en Hamilton. . Met nog 10 ronden te gaan lijkt Verstappen stilaan zegezeker, al is een foutje natuurlijk snel gebeurd. De strijd om plaats 2 is wel nog razend interessant, met Norris, Leclerc en Hamilton.

16:49 16 uur 49. Hamilton heeft podium in het vizier. Hamilton heeft ondertussen ook Sainz opgerold. Enkel nog Norris en Sainz rijden voor hem op korte afstand, het podium ligt dus voor het grijpen voor de wereldkampioen. . Hamilton heeft podium in het vizier Hamilton heeft ondertussen ook Sainz opgerold. Enkel nog Norris en Sainz rijden voor hem op korte afstand, het podium ligt dus voor het grijpen voor de wereldkampioen.

16:44 16 uur 44. Krijgen we straks jongste podium ooit? Als Verstappen, Norris en Leclerc straks het podium bezetten, dan zou dat het jongste ooit zijn. Een opvallende statistiek, die deze nu al spektakelrijke race nog wat zou inkleuren. . Krijgen we straks jongste podium ooit? Als Verstappen, Norris en Leclerc straks het podium bezetten, dan zou dat het jongste ooit zijn. Een opvallende statistiek, die deze nu al spektakelrijke race nog wat zou inkleuren.

16:42 16 uur 42. Nog 20 ronden. De situatie met nog 20 ronden te gaan: Verstappen leidt comfortabel voor Norris en Leclerc. Sainz ligt voorlopig in positie vier, maar Hamilton ligt op de loer. . Nog 20 ronden De situatie met nog 20 ronden te gaan: Verstappen leidt comfortabel voor Norris en Leclerc. Sainz ligt voorlopig in positie vier, maar Hamilton ligt op de loer.

16:39 16 uur 39. Verstappen rijdt aan de leiding.

16:38 16 uur 38. Hamilton onder stoom. Nadat hij daarnet al Stroll oprolde, neemt Hamilton nu ook de maat van Ricciardo. De wereldkampioen is ondertussen al opgeschoven naar plek 5, zit het podium er nog in? . Hamilton onder stoom Nadat hij daarnet al Stroll oprolde, neemt Hamilton nu ook de maat van Ricciardo. De wereldkampioen is ondertussen al opgeschoven naar plek 5, zit het podium er nog in?

16:36 16 uur 36. Ook Hamilton voelt dat er nog iets te rapen valt. Met een kwiek manioeuvre stuurt hij zijn Mercedes naar plaats 6. . Ook Hamilton voelt dat er nog iets te rapen valt. Met een kwiek manioeuvre stuurt hij zijn Mercedes naar plaats 6.

16:34 16 uur 34. Foutje Perez. Het circuit ligt zeker niet overal droog. Perez ondervindt het aan den lijve en glijdt weg in een bocht. De Mexicaan wordt zo opnieuw teruggeslagen. . Foutje Perez Het circuit ligt zeker niet overal droog. Perez ondervindt het aan den lijve en glijdt weg in een bocht. De Mexicaan wordt zo opnieuw teruggeslagen.

16:33 16 uur 33. Voor Tsunoda is het niet zijn beste weekend. De Japanner moest als allerlaatste van start gaan na heel wat perikelen in de kwalificaties en rijdt zijn AlphaTauri nu ook nog het grind in. Hij kan wel verder rijden. . Voor Tsunoda is het niet zijn beste weekend. De Japanner moest als allerlaatste van start gaan na heel wat perikelen in de kwalificaties en rijdt zijn AlphaTauri nu ook nog het grind in. Hij kan wel verder rijden.