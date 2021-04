Hamilton gaat met pole lopen in Imola, Perez verrast ploegmaat Verstappen

Tsunoda in de bandenmuur

In de vrije oefenritten hadden de bolides van AlphaTauri indruk gemaakt. Op amper 15 kilometer van hun hoofdkwartier in Faenza voelden ze zich duidelijk goed. Maar in Q1 ging het al mis voor rookie Yuki Tsunoda. De Japanner raakte de controle over zijn achterkant kwijt en belandde in de bandenmuur.



Na een rode vlag om het circuit op te ruimen vielen ook nog de bolides van Haas en Alfa Romeo af. Williams haalde voor het eerst sinds Hongarije 2020 nog eens Q2.