Tafeltennisliga gaat in zee met ervaren Sloveen Bojan Tokic

De VTTL was al enkele jaren op zoek naar een ervaren headcoach om de topsportwerking te verbeteren en de verwachtingen van Sport Vlaanderen te realiseren. Met Bojan Tokic lijken ze die nu eindelijk gevonden te hebben.



"Met Tokic als head coach zetten we een nieuwe stap in de verdere professionalisering van onze topsportwerking", zegt voorzitter Jacques Denys.

"De Sloveen heeft in de top 25 van de wereld gestaan en neemt deze zomer in Tokio deel aan zijn vierde Olympische Spelen. Na de Spelen zal Tokic zijn spelerscarrière stopzetten en in dienst treden als coach bij de Tafeltennisliga. De hoofddoestelling binnen ons prestatieprogramma is kwalificatie voor de Spelen in Parijs van 2024."



Ook technisch directeur topsport a.i Tom Dieussaert is in de wolken met de aanwerving van Tokic. "Hij ondertekent een contract voor de komende drie jaar en wordt aanzien als een van de belangrijke wijzigingen in het sporttechnisch beleid van de federatie tot de Spelen in Parijs", klinkt het.

"Reeds enkele jaren, naar het einde van zijn profloopbaan toe, werkte Tokic toe naar een progressieve heroriëntering richting trainersloopbaan. Dit gebeurde in het gereputeerde trainingscentrum van de Duitse landskampioen Saarbrücken, waar hijzelf ook meer dan tien jaar actief was als speler."



Voorlopig is er geen enkele Belgische tafeltennisser geplaatst voor de Spelen van Tokio. Volgens de week is er nog het laatste Europese kwalificatietoernooi, waar nog 5 tickets bij de mannen en 4 tickets bij de vrouwen op het spel staan.