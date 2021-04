Krieger valt zwaar in sprint in Turkije: "Gelukkig geen breuken"

Alexander Krieger had zijn 1e wegwedstrijd van het seizoen waarschijnlijk anders voorgesteld. De renner van Alpecin-Fenix maakte in Turkije zijn comeback na een zware valpartij op training. Hij liep toen enkele breuken in zijn gezicht op.

Tijdens de voorbereiding van de sprint vandaag, die Cavendish uiteindelijk won, kwam de Duitser opnieuw zwaar ten nadat hij in de dranghekken haakte.

De 29-jarige Krieger sprong na zijn val weer op de fiets en haalde nog de streep. Hij werd daarna voor onderzoeken afgevoerd naar het ziekenhuizen, maar die wezen uit dat hij niets heeft gebroken. "Wel heel wat kneuzingen en schaafwonden aan de linkerkant van zijn lichaam", laat zijn team weten. Krieger zal morgen wel niet meer van start gaan.