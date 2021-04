Kan Maaseik het tij nog keren tegen Roeselare? "Wissels met spelverdelers vreten aan vertrouwen"

Maaseik leek anderhalve week geleden een grote stap richting titel te zetten met een verrassende zege in Roeselare. Maar vanavond kan Roeselare al kampioen worden met een overwinning in Maaseik. Van waar komt die ommekeer?

"In die eerste wedstrijd stapelde Roeselare de opslagmissers (22) op", zegt onze volleybalman Marc Willems. "In die wedstrijd heeft Maaseik fantastisch gespeeld in blok-verdediging, op de tegenaanval. Na die nederlaag heeft Roeselare minder risico's genomen met de opslag."

"Vanaf de tweede wedstrijd heeft Roeselare het tactisch anders aangepakt met heel expliciete keuzes in receptie.Vaak stonden ze onmiddellijk met 4 spelers in receptie in plaats van met 3. En als de receptie perfect draait, dan kan Stijn D'Hulst de pannen van het dak spelen."

"Wat ook opvalt bij Roeselare en zeker ook bij de tweede zege, het zwaartepunt van de aanval ligt niet bij hoofdaanvaller en aanvoerder Hendrik Tuerlinckx", merkt Willems op.

"Dat zwaartepunt lag wel bij receptiehoekspelers Matthijs Verhanneman en Mathijs Desmet. Zij werden respectievelijk 28 en 21 keer aangespeeld tegenover "slechts" 15 passes richting Tuerlinckx." En dat vertrouwen is ook terecht. "Verhanneman en Desmet maken het ook af."