"Supertalent" Kata Blanka Vas (19) trekt naar Team SD Worx: "Een eer"

"Vrijheid om drie disciplines te combineren"

Het afgelopen seizoen liet Kata Blanka Vas helemaal van zich horen met een overwinning in de Ethias Cross in Bredene. Ook in Gullegem was ze de sterkste, om nadien opnieuw Hongaars kampioene te worden. Maar ook mét de Nederlandse toppers erbij hield ze goed stand.

De Hongaarse zal vanaf 1 juni 2021 voor twee jaar bij Team SD Worx rijden. Vas maakt de overstap van Doltcini-Van Eyck Sport en komt nu terecht in het team van onder anderen wereldkampioene Anna van der Breggen, Chantal van den Broek-Blaak en Jolien D'Hoore.

"We willen het hele jaar door presteren met het team", zegt sportief manager Danny Stam. "Met Vas kunnen we ons tijdens de winter in het veldrijden profileren. Daarnaast reed ze ook al goede resultaten op de weg. Tenslotte wordt ze ook gezien als een van de grootste talenten in het mountainbike."

Vas: "Het team geeft me de vrijheid om de drie disciplines te combineren", zegt ze. "Wat me het beste ligt, hoop ik de komende jaren te ontdekken. Mathieu van der Poel is wat dat betreft een goed voorbeeld."

"Het is een grote eer dat grote kampioenes als Van der Breggen en Van den Broek-Blaak straks mijn ploeggenotes worden", aldus de Hongaarse, die bij haar nieuwe team ook een olympisch ticket (mountainbike) voor Tokio wil bemachtigen.