Hongaarse Vas duldt geen tegenstand in Bredene, Cant is 2e

Cant heeft geen antwoord op versnelling Vas, Franck charmeert

Dé vrouw in vorm, Lucinda Brand, wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Denise Betsema, Yara Kastelijn, Marianne Vos en Manon Bakker: allemaal waren ze er niet bij in Bredene.



Dé kans voor Sanne Cant voor haar eerste seizoenszege. De Belgisch kampioene schoot als een speer uit de startblokken en dook als eerste het veld in. Maar al snel zag ze Vas, de Hongaarse kampioene, over zich komen.

Vas pakte meteen enkele lengtes en in een mum van tijd reed ze een halve minuut en meer bij elkaar. Cant kreeg in haar achtervolging gezelschap van Alicia Franck, die meteen op en over de Belgisch kampioene ging.

Cant kreeg vervolgens opnieuw gezelschap, deze keer van Amerikaans kampioene en seizoensrevelatie Clara Honsinger. Bij onze landgenote leek het vet van de soep, maar in een beresterke laatste ronde beende ze zowaar Franck weer bij.

Franck moest Cant laten gaan, een derde plek dan maar. Maar ook die kwam in gevaar na een tuimelperte van onze landgenote. Honsinger kwam terug, maar in een millimetersprint haalde onze Franck het nipt van de Amerikaanse op ruime afstand van winnares Vas.