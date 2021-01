19-jarig Hongaars talent Blanka Vas stooft Sanne Cant alweer een peer

Vas vost er al snel vandoor, Cant laat zich aftroeven in sprint

Met de wereldbekercross in Hulst morgen op het menu namen de Nederlandse zegekandidaten allemaal een dagje rust. Net als in Bredene een uitgelezen kans voor Sanne Cant voor een eerste seizoenszege.

In Bredene verpestte de Hongaarse kampioene Kata Blanka Vas het feestje van Cant met een sterke solozege. En dat werd ook het verhaal van Gullegem.

Al na een halve ronde besloot Vas er alleen vandoor te gaan. Ze zei Cant, Van der Heijden, Kay en Riberolle vaarwel en bleef de hele cross soepel voortstomen. Dat leverde haar een tweede zege in minder dan een week tijd op.

In de achtervolging leek Cant over de beste benen te beschikken. Riberolle moest als eerste lossen, daarna volgde ook Kay. Van der Heijden hing de hele wedstrijd, mede door foutjes, aan de rekker.

Maar in de slotronde kwam de Nederlandse weer aansluiten bij de Belgische kampioene. In een sprint met z'n tweeën leek Cant het te halen, maar net als gisteren (in Baal) liet ze zich net voor de finish aftroeven. Een derde plek dus voor Cant, haar tweede podiumplek van het seizoen.