Deroo verlaat Rusland met triple: "Grote kans dat ik terugkeer naar Polen"

"Tijdens het seizoen speelden we wel het betere volleybal, maar het blijft toch moeilijk om het dan uiteindelijk te doen in een Final 6 waarin elke match beslissend is en je je geen fouten kunt veroorloven. Toch zijn we ook daarin geslaagd. Chapeau voor de ploeg."

"Onze ploeg was wel versterkt en de jongeren zijn fel geëvolueerd, maar toch had ik onszelf geen kans gegeven op de titel. We hebben een bepaalde chemie gevonden in de groep. De puzzelstukken zijn in elkaar gevallen."

"Trots dat ik nog mee verschil heb kunnen maken"

Door twee vervelende blessures stond Sam Deroo dit seizoen vaker dan hem lief was aan de kant. "Maar de momenten dat ik speelde, speelde ik goed", klinkt het.

"In de bekerfinale heb ik amper kunnen spelen door een enkelblessure en net toen ik mijn basisplek weer terug had, sloeg ik dezelfde enkel opnieuw om. Daarna was het lastig om weer matchritme op te doen en opnieuw in topvorm te geraken."

"Ik was niet langer een echte certitude zoals voorheen, al wist ik dat de ploeg me vroeg of laat nog nodig zou hebben. Dat bleek ook in de Final 6, waarin ik zeker mijn bijdrage geleverd heb. Toch had ik liever wat meer gespeeld, ook in de andere finales."

"Het was niet echt verdiend dat ik op de bank belandde, maar als de Russen het goed doen, spelen ze hier heel graag met Russen. Dat was mentaal niet altijd makkelijk. Ik ben trots op mezelf dat ik me daar doorgetrokken heb en dat ik toch nog mee het verschil heb kunnen maken."