Sam Deroo triomfeert met Dinamo Moskou in de finale van de CEV Cup

Vorige week had Dinamo al een goede uitgangspositie verworven, door met 2-3 te winnen tegen Zenit, de ploeg die in de halve finales Maaseik had uitgeschakeld.

In de terugwedstrijd in Sint-Petersburg werd het al snel duidelijk dat beide teams opnieuw aan elkaar gewaagd waren. In de openingsset won Dinamo, maar Zenit rechtte in set twee snel de rug.

De belangrijke derde set draaide uit op een thriller, waarin Dinamo met 26-28 aan het langste eind trok. Zenit moest set 4 binnenhalen om hun bekerkansen levend te houden, maar na opnieuw een spannende strijd toonde Dinamo zich de beste: 24-26.

De Europese bekertriomf is de eerste voor Sam Deroo in clubverband. Voor Dinamo Moskou was het na eerdere eindzeges in 1985, 2012 en 2015 al de vierde CEV Cup, de op één na belangrijkste Europese beker.