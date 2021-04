Quinten Hermans wordt 9e tussen de kleppers: "Ik mik op de bergtrui"

Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn natuurlijk al lang gevestigde waarden in het veld en op de weg, maar naast onder meer Tim Merlier en Gianni Vermeersch trekt ook Quinten Hermans meer dan zijn streng in het wegpeloton.

De Ronde van het Baskenland is zijn vuurdoop van dit wegseizoen en de explosieve renner van Intermarché-Wanty-Gobert heeft de goeie vorm meteen te pakken. Hij eindigde vandaag 9e tussen al het klimgeweld.

Hermans kwam als eerste boven op de Jaizkibel, een vaste waarde in de Clasica San Sebastian. Op de laatste klim werd hij gelost, maar in de afzink naar de finish kon hij nog aansluiten in het peloton.

"Ik ben zeer tevreden over mijn dag", reageert hij. "Ik heb er alles aan gedaan om in de slotfase nog te kunnen aanpikken, want ik wist dat ik met mijn snelheid nog iets kon uitrichten."

"Een top 10-plaats is mooi, maar ik wil elke kans grijpen. Ik heb mijn zinnen gezet op de bergtrui, maar ik moet afrekenen met onder meer Tadej Pogacar. Die trui een dag kunnen dragen zou al fijn zijn", zegt Hermans, die met 14 punten op 3 eenheden van bergkoning Tadej Pogacar volgt.