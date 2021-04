Gepoker van Jumbo-Visma zet McNulty in het geel, Astana is helemaal terug dankzij Izagirre

Na 4 etappes is Brandon McNulty (UAE) de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland. De 23-jarige Amerikaan, een ploegmaat van Tadej Pogacar, schoof na het laatste klimmetje van de dag mee in een groepje met schaduwfavorieten en pakt de gele trui na een schaakpartijtje bij Jumbo-Visma. De dagzege belandde in het mandje van Ion Izagirre (Astana), die nipt sneller was dan Pello Bilbao (Bahrein-Victorious).