Pech velt Lotte Kopecky: "Ooit zal het wel eens meezitten, zeker?"

Lotte Kopecky was niet weg te branden uit de frontlinie op de bergjes, maar toen het uur van de waarheid had geslagen, stond ze te voet. "De ketting viel aan de binnenkant eraf", vertelt ze.

"Ik heb nog geprobeerd om ze er weer op te leggen door te schakelen, maar dat lukte niet. Ik ben dan overgestapt op een fiets van een ploegmaat, maar door die scheuren op de Kwaremont was het moeilijk om weer vooraan te geraken."

"Ik had nochtans echt goeie benen vandaag. Ik kan onze ploeg niets verwijten."

Ook in de Strade Bianche had Kopecky schijnbaar wonderbenen, maar ook toen had ze met pech af te rekenen. "Dat heb je niet in de hand. Het zal ooit wel eens meezitten, zeker?"