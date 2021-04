Van Vleuten wint na 10 jaar opnieuw de Ronde, pech voor Kopecky

De Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen in een notendop

Sterke Van Vleuten gaat er vandoor op de Paterberg

Pech voor Kopecky, Vos lost en Van Vleuten knalt weg

Het was een lastige dag voor wie had gehoopt op de vroege vlucht, want iedereen die het probeerde, werd telkens weer genadeloos opgeslokt door het peloton.

Met z'n allen trokken ze de achtereenvolgens de kasseistroken en hellingen over. Maar dat kostte krachten, want de vrouwen van Movistar maakten er een uitputtingsslag van. Een slag die Marianne Vos haar benen deed ontploffen.

Want op de Oude Kwaremont zette wereldkampioene Anna van der Breggen zich op kop, het tempo ging enorm de hoogte in. Marianne Vos voelde de benen vol lopen en moest lossen.

Ook Lotte Kopecky haar wedstrijd was toen al gereden, maar dat was nog net voor de Oude Kwaremont. De Belgische kampioene had materiaalpech, moest de fiets van ploeggenote Paladin nemen, maar toen was haar wedstrijd al gereden.

Wachten op de Paterberg dan maar voor dé uiteindelijke beslissing. Annemiek van Vleuten knalde er weg van iedereen, de rest stond zowaar bijna stil. Met de wind in de rug stoomde de Europese kampioene naar haar tweede zege in de Ronde van Vlaanderen.

Achter Van Vleuten bleef het opvallend stil. Niemand kon of wou reageren, iedereen maakte zich op voor een sprint voor de tweede plek. Dat werd een klus voor Lisa Brennauer, voor Gracie Brown.