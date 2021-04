Nu de Rondekoorts vandaag het kookpunt bereikt, doen we er graag nog een schepje bovenop. We nemen u voor de start van deze 105e editie nog even mee naar zondag 18 oktober 2020, de dag waarop Mathieu van der Poel in Oudenaarde een zuchtje sneller was dan Wout van Aert na een zinderende finale. Herbeleef de Ronde van Vlaanderen van 2020 dankzij deze montage van radiocollega Hermien Vanbeveren.