Linde Merckpoel kijkt net zoals alle wielerliefhebbers zondag in haar zetel naar de Ronde van Vlaanderen. De toppers bij de mannen en de vrouwen kregen nog een laatste portie peptalk van de presentatrice, maar het peloton had al snel in de smiezen dat de boodschap bij elke gesprekspartner nogal gelijkaardig was.