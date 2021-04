Nieuwe klap voor Sander Coopman: 6 tot 9 maanden out na nieuwe kruisbandblessure

De 26-jarige Sander Coopman was nog maar net weer hersteld nadat hem afgelopen zomer hetzelfde overkomen was in een oefenduel tegen Eupen.

Coopman kwam na een onschuldig duel ongelukkig neer. Een nieuwe kruisbandblessure is het verdict. De 2e al in minder dan een jaar tijd.

De Antwerp-speler wacht opnieuw een maandenlange revalidatie.

Coopman, die op het hoogste niveau zijn debuut maakte bij Club Brugge en ook voor Zulte Waregem en Oostende uitkwam, wordt vandaag al geopereerd in het ziekenhuis van Deurne.

De aanvallende middenvelder zal wellicht tussen de 6 en de 9 maanden out zijn. Komende zomer loopt zijn contract af bij The Great Old.