Ambitieuze Patrick Lefevere belooft snel duidelijkheid: "Wil naar kopgroep qua budget"

"Stap voor stap"

Patrick Lefevere had zichzelf tot 31 maart de tijd gegeven om de toekomst van zijn team veilig te stellen. "Soms zeg of tweet ik wel wat te veel, maar we zijn op de goede weg", zei de teambaas vandaag op de persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen.

"Ik had gehoopt het plaatje al rond te hebben voor de Ronde, maar er is nog wat werk."



"Momenteel zijn we de zesde of zevende ploeg qua budget, maar ik wil naar de kopgroep", gaat Lefevere voort. "Daar heb ik meerdere sponsors voor nodig, er is niet één sponsor die zomaar 40 miljoen geeft zoals bij andere teams. Niet dat ik daarover klaag, integendeel.”

In april zou er wel duidelijkheid moeten zijn voor de renners van Deceuninck-Quick Step. "In de loop van de volgende weken - misschien zelfs dagen - wil ik met nieuws komen. In de eerste plaats hopelijk met de bevestiging dat het team doorgaat uiteraard, daarna met een paar namen. Stap voor stap dus."