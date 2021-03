Les Amis de Paris-Roubaix: "10 procent kans dat koers op 11 april doorgaat"

"We werken momenteel aan de stenen van Pont Gibus"

"Dat doen we eigenlijk een heel jaar lang. Momenteel zijn we bezig op de strook Pont Gibus. We hebben ook onze handen vol gehad in Mons-en-Pévèle", vertelt voorzitter François Doulcier.

Normaal gezien zou begin deze week beslist worden of Parijs-Roubaix op 11 april kan doorgaan. Maar doordat Frankrijk vanaf zaterdag in een strengere lockdown komt te zitten, lijken de kansen op een Hel in april nog meer te krimpen.

Les Amis de Paris-Roubaix in actie

"Sport en cultuur worden stiefmoederlijk behandeld in Frankrijk"

Volgens de voorzitter vormen het publiek en de ziekenhuizen niet het grote probleem.

"Als we net als in België op een goede manier duidelijk maken dat fans niet welkom zijn langs het parcours, dan zullen er ook geen mensen komen."



"En wat de ziekenhuizen betreft: het is niet zo dat er tijdens Parijs-Roubaix 50 renners worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Meestal gaat het om een tweetal renners per editie."



"In België is koers religie. In Frankrijk betekent koers niet veel, het is gewoon een evenement. Sport en cultuur worden hier stiefmoederlijk behandeld. In Oudenaarde hebben jullie bijvoorbeeld het Centrum Ronde van Vlaanderen, in Frankrijk hebben we geen museum over Parijs-Roubaix."