Kersverse olympische zeilsters: "Snelheid is echt kicken in onze 49er-boot"

Het duo in de 49er FX-klasse mag straks ietwat onverwacht het water op in Tokio. "Parijs 2024 was altijd ons hoofddoel", legt Isaura Maenhaut uit. "De selectiewedstrijd voor Tokio hebben we zonder druk kunnen zeilen. Met succes, Lanzarote was onze beste performance tot nu toe."

Het uitstel van de Spelen kwam het duo goed uit. Een jaar geleden was het de twee niet gelukt. "Omdat we nog niet zo lang met de 49er-boot varen", vertelt Anouk Geurts.

"Het jaar extra heeft ons extra ervaring opgeleverd. We kregen ook de tijd om in de fitnesszaal aan kracht te winnen. Voor ons is de coronacrisis dus best positief uitgedraaid."

