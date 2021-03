Renaat Schotte over corona in de koers: "Er regeert te veel willekeur"

"Ik moet geweldig opletten", vertelde hij. "Om de 2 à 3 dagen word ik getest. Er komt een derde neusgat bij. Ze zijn heel streng, maar dat is terecht."

"Maar ze zitten volledig afgesloten in het hotel", besefte de Nederlander net op tijd.

Bram Tankink overwoog om na de uitzending van de wielertalkshow in Brugge even binnen te wippen bij het hotel van Jumbo-Visma, zijn ex-team. Zo zag hij een biertje met oude bekende Jos van Emden wel zitten.

"Er zit geen duidelijke lijn in"

"Ik wil niet zeggen dat we de weg van het voetbal moeten opgaan, waar het met de besmettingen de spuigaten uitloopt. Want in de koers zijn er relatief weinig gevallen."

"Er zit geen duidelijke lijn in. Er regeert te veel willekeur en dat is een probleem."

"Hij heeft beslist om een hele ploeg in quarantaine te houden, terwijl andere dokters zeggen dat de rest van de ploeg kan starten als ze negatief getest hebben."

"Ik vind de toepassing van de regels inconsequent", oordeelt Renaat Schotte, onze man op de motor in de koers.

De protocollen zijn streng, zo weten ze ook bij Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo. Na positieve gevallen zitten de twee teams in quarantaine.

Bora-Hansgrohe mag ook niet starten in Wevelgem: "Ontgoocheld en kwaad"

"Dit is niet lekker voor de Ronde, maar ze zullen er wel staan"

Misschien zijn de strenge voorschriften ook een godsgeschenk voor het peloton en de wielerliefhebbers.

"Daardoor hebben we momenteel heel veel koersen", pikte Bram Tankink in.

Of dat deze week met Bora-Hansgrohe en Trek-Segafredo aan de start zal zijn, is nog even afwachten.

"Of dit gevolgen zal hebben voor Jasper Stuyven en co? Het is niet lekker."

"Je moet alleen buiten trainen en net dat groepsgevoel krijg je door samen te fietsen."

"Anderzijds: het zijn profs die weten wat ze moeten doen. Ze zullen er wel staan."