Philippe Gilbert zal zondag de Ronde van Vlaanderen niet rijden. De 38-jarige renner heeft in samenspraak met zijn ploeg Lotto-Soudal beslist om een pauze in te lassen. Gilbert zegt in een videogesprek met enkele kranten fysiek en mentaal niet fris te zijn na een winter waarin hij van nul moest beginnen na zijn val in de Tour vorig jaar.