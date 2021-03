Sterren voor Gent-Wevelgem: Wout van Aert behoudt het vertrouwen

***

Wout van Aert is de enige van de "Grote Drie" die aan de start komt van Gent-Wevelgem en hij is voor de Sporza Wielerjury de topfavoriet. Het dipje op de Tiegemberg in de E3 Harelbeke heeft het vertrouwen in Van Aert niet aangetast.

Naast Van Aert krijgt ook Zdenek Stybar 3 sterren achter zijn naam. Vrijdag zat de Tsjech van Deceuninck-Quick Step nog in een zetel (of in de tang, het is maar hoe je het bekijk) door het ploegenspel. Is het zijn beurt in Gent-Wevelgem?