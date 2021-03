Mathieu van der Poel: "Ze keken allemaal naar mij in de finale"

"De derde plaats was het hoogst haalbare", is Mathieu van der Poel eerlijk. "Het blok van Deceuninck-Quick Step was impressionant, met Asgreen op kop. Hij was de sterkste man in koers en de verdiende winnaar."

"In de achtervolging hebben Wout (Van Aert) en ik de meeste beurten gedaan. Daar hebben we allebei uiteindelijk een prijs voor betaald. Hij moest lossen op de Tiegemberg en bij mij was het beste er ook al af."

"Je weet dat ze in de finale allemaal naar jou kijken. Ik kon niet alles terughalen, want dan wist ik dat iemand anders van Deceuninck-Quick Step uit mijn gat zou wegkletsen."

"Ik was goed, maar ook niet super. Die harde koersen in Italië hebben er toch ingehakt, meer dan ik gedacht had. Je merkt pas hoe zwaar het geweest is als je terugkeert van die koersen."

En het blok van Deceuninck-Quick Step, hoe rekent hij daar in de rest van het voorjaar mee af? "Hopelijk kunnen we hen dan wel ontwrichten. Er waren ook iets te weinig andere blokken als tegenwicht. Hopelijk is het in de komende koersen iets meer man tegen man."