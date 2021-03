Sebastiaan Bornauw kroop door het oog van de naald: "Sta nu weer op het veld"

"Mijn vriendin heeft me alles uitgelegd"

Een goedaardige bottumor was de boosdoener die de ondraaglijke rugpijn bij Sebastiaan Bornauw veroorzaakte. Een operatie was nodig. Maar daar liep het bijna fout af. Bornauw kreeg een allergische reactie, maar gelukkig konden de dokters meteen reageren.

"Dat was wel even verschieten toen ik wakker werd", zegt de verdediger, die 24 uur in coma lag. "Ik vond het persoonlijk nog het ergste voor mijn familie. Zelf heb ik er niet zo lang bij stilgestaan."

"Toen ik wakker werd, had ik het eerst niet echt door omdat ik me zo suf voelde. Maar als je dan geïntubeerd bent, weet je dat het toch niet normaal is. Mijn gsm heb ik niet vastgenomen, ik zag mijn vriendin en zij heeft me alles uitgelegd. Dat was wel even emotioneel."

Anderhalve week nadien ging Bornauw opnieuw onder het mes, met succes. "Het was maar een kleine, minimale ingreep. Ik had er eigenlijk maar weinig stress voor."

Hoe verliep het herstelproces? "De eerste vijf dagen waren wel zwaar", zegt de Rode Duivel. "Ik ben erg blij dat de dokters meteen goed gereageerd hebben, want daardoor heb ik geen neveneffecten. Het had anders kunnen aflopen. Nu voel ik me normaal, heel goed zelfs."

