Tien om te zien uit het buitenland, met voorop een loeier uit de Ligue 1

Langeafstandsraket in Ligue 1

Wie Lauriente heet, past wel bij Lorient, maar dat is duidelijk niet de enige reden waarom de aanvaller onder contract ligt bij Bretoense club. Tegen Nantes hamerde hij in de slotfase een vrije trap snoeihard binnen.

Tiki-taka leeft

Tiki-taka is niet dood, maar springlevend. Dat bewees Barcelona dit weekend tegen Sociedad. De 1-6 was een prachtig staaltje kaatsvoetbal, met Lionel Messi - wie anders - als eindstation.

Tiki-taka leeft (bis)

Wie tiki-taka zegt, denkt aan Barcelona, maar ook bij Bayern München kunnen ze er wat van. De 2-0 tegen Stuttgart kwam er na enkele heerlijke combinaties. Het was het enige doelpunt dat niét gemaakt werd door Lewandowski in de 4-0-zege tegen Stuttgart.

Maar tiki-taka is niet voor iedereen

Niet iedereen is in de wieg gelegd voor tikitakavoetbal. In het FA Cup-duel met Leicester City demonstreerden Harry Maguire en Fred dat ze het in de opbouw toch maar beter simpel kunnen houden. Iheanacho strafte het geklungel af.