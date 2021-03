Tim Declercq mocht dankzij "tv-beroemdheid" vliegen zonder paspoort

Christophe Vandegoor vertelde het verhaal over Tim Declercq tijdens de uitzending van Milaan-Sanremo op Radio 1. "We vlogen donderdagavond laat richting Milaan met de mensen van Sporza. Daar zagen we ook enkele jongens van Deceuninck-Quick Step in de vertrekhal, met name Yves Lampaert en Tim Declercq."

"Plots zagen we hoe het angstzweet uitbrak bij Declercq bij het inchecken. Hij begint nogal snel te zweten als hij zenuwachtig is, dus ik merkte meteen dat er iets mis was."

"Hij was blijkbaar zijn paspoort kwijt, dat was wellicht na Parijs-Nice ergens verloren geraakt. Aangezien hij in West-Vlaanderen woont, kon hij niet zomaar eventjes op en neer rijden."

"De mensen aan de incheckbalie waren heel bereidwillig en zochten mee naar een oplossing. Uiteindelijk werd Declercq toch zonder officieel document doorgelaten omdat... de verantwoordelijke Declercq herkende uit Iedereen Beroemd, waar hij figureert in "De weg naar Roubaix" rond Yves Lampaert."

"Wellicht zou hij er sowieso wel geraakt zijn, zij het dan wat later. Maar de ploegleiding van Deceuinck-Quick Step was toch not amused, omdat de ploeg met al zijn kopmannen een werker als Declercq eigenlijk niet kan missen."