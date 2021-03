Sterren voor Milaan-Sanremo: Van der Poel en Van Aert boven de wereldkampioen

***

Wout van Aert start net als in de Strade Bianche met het rugnummer 1. Vorig jaar klopte Van Aert op de Via Roma Julian Alaphilippe in een sprint à deux in zijn tweede deelname. Een jaar eerder was Van Aert zesde geworden in Sanremo.

Mathieu van der Poel kan geen zulke cijfers voorleggen in La Primavera. Vorig jaar deed hij voor de eerste keer mee en moest hij genoegen nemen met de 13e plaats.

Maar na zijn zege in de Strade Bianche en zijn nummertje in Tirreno-Adriatico start de Nederlandse kampioen natuurlijk ook met 3 sterren achter zijn naam.