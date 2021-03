Christoph Roodhooft: "Wachten tot de Poggio? Er kan van alles gebeuren..."

Christoph Roodhooft heeft morgen met Mathieu van der Poel dé topfavoriet voor Milaan-Sanremo in zijn rangen. Neemt Alpecin-Fenix dan ook de koers in handen? "Iedereen moet vooral naar zichzelf kijken", laat Roodhooft niet in zijn kaarten kijken één dag voor La Primavera.

Hoe zit het met de nervositeit, één dag voor het eerste wielermonument van het seizoen. "Dat valt allemaal wel mee", zegt Christoph Roodhooft, ploegleider van Mathieu van der Poel. "Dat komt morgen wel als de koers in een cruciaal moment komt of als er wat tegenslag is." Is de analyse na Tirreno-Adritico ondertussen al gemaakt? "We hadden vooraf twee ritten aangestipt: rit 3 en rit 5. Die hebben we allebei gewonnen met Mathieu. Dan is de analyse gemakkelijk: 10 op 10." "De laatste straffe stoot is vaak de strafste. De andere dingen vervagen, maar al zijn solo's zijn plezant geweest."

Nu ze met Mathieu van der Poel dé topfavoriet in huis hebben, wordt vaker naar Alpecin-Fenix gekeken voor Milaan-Sanremo. Is het procontinentale team van plan de koers meer in handen te nemen? Andere teams "verwijten" hen dat af en toe...

"Iedereen moet vooral naar zichzelf kijken", is het antwoord van Roodhooft. "Dat is een goed begin. In Tirreno-Adriatico reden ze met ons ook niet mee in de voorlaatste rit. Wij kijken naar onszelf en wat iemand anders daarvan vindt, is niet onze hoofdbekommernis."

"Iedereen spreekt voor zijn winkel en dat is het gemakkelijkste. Dat is niet altijd het meest correcte in de volledige perceptie van het verhaal. Ieder op zijn manier met de middelen die hij heeft, dat is meer dan voldoende."

"Belachelijk mochten we een andere topfavoriet noemen"

Wout van Aert vindt Mathieu van der Poel dé grote favoriet voor Milaan-Sanremo. Is Roodhooft het eens met de grote concurrent van zijn poulain? "Ook hier weer: iedereen zit aan zijn kant van de tafel. Ik hoor weinig andere namen, Michael Matthews rijdt ook mee bijvoorbeeld." "Het zou belachelijk zijn mochten wij een andere topfavoriet noemen, maar er zijn nog steengoede coureurs die meedoen. Er kan van alles gebeuren, maar ontkennen dat Mathieu en Wout de topfavorieten zijn, dat zou belachelijk zijn." Is het morgen wachten tot de Poggio? "Het is een kunst om je aan te passen aan de omstandigheden. Naar alle waarschijnlijkheid is dat morgen weer de Poggio. Maar wie zegt dat Philippe Gilbert gaat wachten tot op de Poggio? We zullen wel zien."

