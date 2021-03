Mathieu van der Poel: "Ik lig er niet wakker van dat ik te diep ben gegaan"

"Ik voel me redelijk kapot, ja", glimlachte Mathieu van der Poel vanmiddag bij de start van de 6e etappe.

"Ik was gisterenavond echt wel een wrak. Ik ben blij dat vandaag de zon schijnt en hopelijk kom ik er door in de wedstrijd."

Van der Poel heeft de koers geanimeerd, maar pleegt hij geen roofbouw op zijn lichaam en vormcurve?

"Echt goed was het niet, denk ik, maar ik heb nog enkele dagen om te herstellen. Op zich zou dat voldoende moeten zijn voor Milaan-Sanremo."

"Zo'n aanval als gisteren is daar natuurlijk geen optie. Dat is onbegonnen werk. Maar het is niet zo dat ik er wakker van lig dat ik te diep ben gegaan."

"Vandaag probeer ik Tim (Merlier) een beetje te helpen, als ik goed genoeg ben."