Deen Würtz Schmidt houdt Van Moer van 1e profzege in Tirreno-Adriatico

Bekijk de ontknoping:

Het peloton gaat niet snel genoeg, geen aanvallen in de slotkilometers

Het dalende wegdek was dan wel een bondgenoot in het openingsuur, het zeer hoge gemiddelde illustreerde vooral dat heel wat avonturiers in hun kansen op dagsucces in deze sprintersrit geloofden.

6 renners trokken na wat schermutselingen het juiste lot: Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Brent Van Moer (Lotto-Soudal), Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Nelson Oliveira (Movistar), Simone Velasco (Gazprom) en Emils Liepins (Trek-Segafredo).

Toen het peloton hen een bonus van 7 minuten gaf, ging er al een alarmbelletje af. Alpecin-Fenix, UAE en Deceuninck-Quick Step ontliepen hun verantwoordelijkheid niet, maar voorin was het verval onder het aangename lentezonnetje veel te beperkt.

Op 25 kilometer van de finish brak de veer in het peloton en kon de kopgroep beginnen te rekenen. De taart moest overigens slechts onder 5 gegadigden verdeeld worden, want een knikje in de lokale lus lag te zwaar op de maag van de snelle Liepins.

In een brave finale trok niemand zijn stoute schoenen aan. Iedereen speculeerde op zijn sprint en dat was uiteindelijk het perfecte scenario voor Würtz Schmidt.





De Deense tijdrijder nam "de lead-out" van Oliveira in dank aan en snelde overtuigend naar de ritzege. Van Moer geloofde misschien iets te weinig in zijn sprint en klopte de frustratie van zich af na zijn 2e plaats. Bakelants werd 4e. In de achtergrond regelde Tim Merlier het sprintje van de geklopten.