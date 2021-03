D'hoore: "Kopecky kan bergop gewoon mee met wereldtop, dat had ik niet verwacht"

In haar laatste seizoen als professioneel wielrenster zijn de Olympische Spelen hét doel voor Jolien D'hoore. Een doelstelling die realistisch lijkt. In onze podcast De Tribune vertelde D'hoore dat ze zichzelf klaar voelt voor een topprestatie en dat ze met verbazing en respect kijkt naar de ontwikkeling van haar partner Lotte Kopecky.

"Ik was er snel uit dat ik wou doorgaan"

De koppelkoers op de Olympische Spelen leeft enorm bij Jolien D'hoore. Het is zelfs de reden dat ze nog op de fiets zit. "Ik heb dat nooit met zoveel woorden gezegd, maar stoppen na de Spelen was wel het plan", vertelde Jolien D'hoore in de Tribune.

"Het uitstellen van de Olympische Spelen heeft roet in het eten gegooid, maar ik was er vrij snel uit dat ik wou doorgaan. Het belangrijkste was dat ik er niet alleen voor stond, maar samen met Lotte Kopecky." "Ik kon haar ook niet teleurstellen, dus wou ik een jaar doorgaan. Afgelopen winter was ik heel gemotiveerd en fysiek heel goed. Ik ben nog niet versleten, denk ik."

"Het is altijd jammer, maar iedereen moet ooit stoppen. Ik denk dat het na de Spelen het juiste moment is. Ik heb een mooie leeftijd (D'hoore werd afgelopen zondag 31 jaar) en ik stop liever op een hoogtepunt dan in het jaar te veel."

"Lotte is echt indrukwekkend"

Dat hoogtepunt moet er in de zomer komen in Tokio. Samen met Lotte Kopecky met wie ze wereldkampioen werd op het allereerste wereldkampioenschap koppelkoers voor vrouwen in 2017. "Toen was het niveau eigenlijk helemaal niet zo hoog", zei Jolien D'hoore. "Toen werd er van sprint naar sprint gereden. Van tactiek was er weinig sprake en ook technisch is iedereen ondertussen even sterk. Iedereen heeft hard getraind op de aflossing. Het zal dus aankomen op conditie en de uithouding, maar daar heb ik alle vertrouwen in." "Op de Spelen is het altijd een speciale wedstrijd. Ik heb al gemerkt dat het dan 70 tot 80 procent mentaal is. Iedereen is fysiek in orde. Dus het verschil wordt gemaakt door wie rustig kan blijven en tegen de druk kan. Als tactisch alles goed zit, denk ik zeker dat er iets in zit voor Lotte en mezelf."

Op de piste zijn Lotte en ik collega's, maar op de weg zijn we eigenlijk concurrenten. Het is schipperen tussen de twee? Het is niet altijd makkelijk, maar dat lukt wel.

Jolien D'hoore is op haar 31e een vat vol ervaring en fysiek heeft Lotte Kopecky (25) dit seizoen een indrukwekkende stap vooruit gezet. Ze won het BK, de GP Samyn, werd 4e in de Omloop en had zonder pech waarschijnlijk ook de top tien in de Strade Bianche gehaald. D'hoore en Kopecky kunnen elkaar dit seizoen olympisch kampioen maken, maar ze zijn ook concurrenten in het afscheidsseizoen van D'hoore. Zijn ze dan vriendinnen of toch vooral collega's? "Op de piste zijn we collega's, maar op de weg rijden we voor een ander team en zijn we dus eigenlijk concurrenten. Het is schipperen tussen de twee, maar dat lukt wel. Het is niet altijd makkelijk om die balans te vinden. Denk aan het Belgische kampioenschap, maar ondertussen hebben we die balans wel gevonden, denk ik." "Lotte is echt heel indrukwekkend. Ze behoort tot de wereldtop nu. Ook bergop gooit ze hoge ogen nu en dat had ik eigenlijk niet verwacht. Ik zag ze altijd meer als sprintster, iemand van het snelle werk. Maar bergop kan ze gewoon mee met de wereldtop. Chapeau."

"Mijn droom is een trainingscentrum op te starten"