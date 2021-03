Wout van Aert: "Blijkbaar heb ik al een stap gezet na de Strade Bianche"

Op papier leek dit misschien wel de minst geschikte aankomst voor Wout van Aert om een gooi te doen naar de ritzege en bonificatieseconden. "Maar ik kan me blijkbaar ook soms vergissen", lachte de ritwinnaar in Lido di Camaiore.

"Mijn ploegmaats hebben perfect gedaan wat we van plan waren: in een goeie positie onder de vod zitten. Ik zat in het wiel van Fernando Gaviria."

Van Aert rukte zich snel los. "Met zo'n hoge snelheid is het belangrijk om op tijd aan te zetten. Je kunt dan niet veel meer goedmaken en dat bleek ook zo."

"Ik voelde dat ik los was en dat er niet meteen iemand naast me kwam. De laatste meters zijn altijd lastig."

"Of dit deugd doet na de Strade Bianche? Ik had na zaterdag vertrouwen dat ik in orde ben, maar ik had niet verwacht dat ik zo snel zou winnen. Blijkbaar heb ik na de Strade al een stap vooruit gezet."