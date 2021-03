Indrukwekkend! Wout van Aert sprint iedereen in de vernieling in Tirreno-Adriatico

Bekijk de fraaie sprintzege van Wout van Aert:

Van Aert kiest het juiste spoor en komt er oppermachtig uit

Een groepje met Jan Bakelants - die zich liet inrekenen na een mislukte bergtruimissie - mocht het klassieke voorspel voor zijn rekening nemen, maar de vluchters wisten maar al te goed dat ze een vogel voor de kat waren.

De honger van de sprintersploegen was te groot en het rekensommetje klopte perfect.

"Het is de bedoeling dat ik me vandaag meng", liet Wout van Aert voor de start weten bij onze reporter. "Al wordt het een snelle sprint en dat is niet perfect voor mij."

Van Aert durft zichzelf blijkbaar nog te onderschatten, want na uitstekend voorbereidend werk van zijn knechten koos de klassementsman (!) in zijn eentje als een volleerde spurter onder de vod het juiste wiel van Fernando Gaviria.

De Colombiaan werd bij zijn aanzet overvleugeld door Van Aert, die daar al het verschil maakte. Hij hield zijn lange inspanning overtuigend vast.

Hij werd nog een klein beetje bedreigd door Caleb Ewan, die zich net als Tim Merlier te veel had laten wegdrummen.

Maar dat was uiteindelijk voor "la petite histoire", want het gebeurde allemaal aan het achterwerk van Van Aert, die als kopman meteen ook 10 gouden bonificatieseconden in zijn achterzak stopt.

Ewan werd tweede, Merlier eindigde na een knappe remonte nog 6e. Morgen kan Van Aert zijn benen opnieuw laten spreken. De finish voor punchers moet hem nog beter liggen dan deze zuivere sprintaankomst van vandaag.