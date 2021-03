De Porsche van Maradona gaat voor 483.000 euro over de toonbank

3,6 liter - 250 pk - 260 km/u

De Argentijnse voetbalster Diego Maradona kocht de Porsche cabrio eind 1992 om er nog geen jaar mee te rijden. "Pluisje" voetbalde toen voor de Spaanse club Sevilla en leverde zijn sportauto weer in met amper 7.500 kilometer op de teller.

De Porsche 911 - ook bekend als een 964 - is nu in ons land geveild voor bijna een half miljoen: 483.000 euro om precies te zijn. Vooraf had veilinghuis Bonhams gerekend op 150.000 à 200.000 euro.

Van de Porsche in kwestie zijn er over een periode van twee jaar slechts 1.200 stuks gebouwd in Stuttgart, de thuishaven van het Duitse luxemerk. Met een 3,6 liter motor van 250 pk was de sportauto goed voor een topsnelheid van 260 km/u.

Maradona gebruikte de auto vooral om naar de trainingen te pendelen. De voetballegende werd door de politie van Sevilla overigens tegengehouden voor het negeren van een rood stoplicht én omdat hij aan 180 km/u door het centrum van Sevilla reed.