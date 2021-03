Amper 9 dagen na zijn rugoperatie hervat Sebastiaan Bornauw de trainingen

Bornauw kwam voor het laatst in actie op 31 januari, nadien was hij out met een rugblessure.

Om het probleem op te lossen werd op 18 februari een eerste keer geprobeerd hem te opereren aan zijn wervelkolom. Na een allergische reactie bij de verdoving werd de operatie toen uitgesteld.

Op 1 maart ging Bornauw wel succesvol onder het mes. Na amper 9 dagen maakte hij vandaag zijn opwachting voor een deel van de groepstraining bij zijn club 1. FC Köln, op dit moment pas 14e in de Bundesliga.

Bornauw is tweevoudig Rode Duivel. Hij speelde vorig jaar mee tegen Ivoorkust en Zwitserland in twee oefenwedstrijden.