Sebastiaan Bornauw moet onder het mes

Sebastiaan Bornauw heeft al enkele eken geen wedstrijd meer gespeeld. Rugproblemen houden de jonge verdediger voorlopig aan de kant.

"De diagnose was snel gemaakt en daarbij hadden we twee opties: een conservatieve behandeling met medicijnen of een operatie", verduidelijkt Keulen-manager Horst Heldt.



"We probeerden de conservatieve behandeling, maar de pijn is intussen niet verdwenen. Op basis van het advies van meerdere experten, zal hij nu toch geopereerd moeten worden."

"Het gaat om een kleine ingreep en het is best mogelijk dat hij 7 tot 10 dagen later alweer op het oefenterrein kan staan", hoopt Heldt.



Bornauw speelde in het najaar twee oefeninterlands met de Rode Duivels: tegen Ivoorkust (1-1) en tegen Zwitserland (2-1).