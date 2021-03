Schotte vanuit Parijs-Nice: "Vergeleken met de Fransen zijn we gelukzakken"

Op de vraag van een surfer of we dit jaar Parijs-Nice wél halen, geeft Renaat Schotte een hoopvol antwoord: "ASO heeft zijn huiswerk goed gemaakt en zal zeker een plan B hebben. Alles ligt klaar voor 8 dagen koers, al wordt er hier en daar misschien een start of finish nog gewijzigd (Nice ligt in de rode zone in Frankrijk, red)."

"De lockdown is hier wel een stuk strenger dan in België. Er is al een avondklok om 18 uur en ik kan je verzekeren: 18 uuur is 18 uur. Ik ben een paar keer getuige geweest van de toepassing van die avondklok en dat heeft grote indruk op mij gemaakt."

"Plots zie je winkels in 7 haasten sluiten, worden de mensen naar buiten gejaagd en valt alles stil. Ineens is het doods. Je kunt nergens nog eten afhalen, enkel nog laten leveren. Wij overleven dus op afhaalmaaltijden en maaltijden uit de supermarkt."

"Op basis van mijn ervaringen hier zeg ik dan ook: wij zijn in België grote gelukzakken hoe wij nog kunnen leven tijdens de pandemie. Hier in Frankrijk hebben ze pas écht iets om over te klagen."