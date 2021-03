Stefan Bissegger zet zijn naam op de kaart met verrassende tijdritzege in Parijs-Nice

Na 2 rustige vlakke etappes was het vandaag aan de klassementsmannen en tijdritkanonnen om zich te bewijzen. Rohan Dennis mocht door eerder tijdverlies vroeg starten. Hij zette dan wel de toptijd neer, het werd ook duidelijk dat de Australiër niet langer dé referentie is in het werk tegen de klok. Dennis won geen tijdrit meer sinds zijn wereldtitel in 2019.

Søren Kragh Andersen, de winnaar van de tijdrit van vorig jaar, was de eerste die Dennis tot de orde riep. Hierna volgden de toptijden elkaar snel op. Eerst met Primoz Roglic, de topfavoriet voor de eindzege in Parijs-Nice, en daarna Frans kampioen Rémi Cavagna.

Maar het was uiteindelijk Stefan Bissegger die op de top van de piramide klom. De 22-jarige Zwitser was in de tijdrit van de UAE Tour al 2e geworden, na de ongenaakbare (en hier afwezige) Ganna. Toen hij zag dat Bissegger 8 tienden sneller was, baalde Cavagna als een stekker.