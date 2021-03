"Er is nood aan frisse wind bij Barcelona en die kan Laporta brengen"

Joan Laporta keert terug als voorzitter bij Barcelona. De 58-jarige advocaat won dit weekend met ruime meerderheid de voorzittersverkiezingen bij de Catalaanse club. De Nederlandse journalist Edwin Winkels, die in Barcelona woont en werkt als correspondent, is niet verrast door de uitkomst van de verkiezingen.

"Tot een paar maanden geleden was ondernemer Victor Font de grote favoriet", vertelt Edwin Winkels aan Sporza. "Hij was er al twee jaar mee bezig. Maar toen stelde Joan Laporta zich ook ineens kandidaat en door zijn bekendheid nam hij meteen de favorietenrol over." Laporta leidde Barcelona al eens met succes van 2003 tot 2010. "De socio’s kennen hem nog en dat heeft hem zeker geholpen", zegt Winkels. "Eigenlijk zijn er twee kampen bij Barcelona. Aan de ene kant het kamp van oud-voorzitter Bartomeu. En aan de andere kant het kamp waar onder meer Laporta in zit. Door de chaos van het voorbije jaar hebben veel mensen vooral tegen het oude bestuur gestemd. Ze willen een frisse wind."



De socio's kennen Laporta nog en dat heeft hem zeker geholpen. Edwin Winkels

"Laporta maakte van Barcelona een bedrijf"

Ook in 2003, toen Laporta voor het eerst voorzitter werd van Barcelona, zat de club in financiële problemen. "Laporta keerde toen het tij door de knip te zetten op de uitgaven, maar hij moderniseerde de club ook wat de inkomsten betreft", weet Winkels. "Laporta en zijn ploeg maakten Barcelona klaar voor de toekomst, met veel meer inkomsten van buiten het voetbal, meer marketing, merchandising." "En ze maakten de club ook in Azië populair. Ze maakten van Barcelona een bedrijf. Geleidelijk aan kwamen toen de sportieve successen, wat weer meer inkomsten betekende en de trein was vertrokken." Barcelona zit op dit moment zwaar in de schulden. "730 miljoen euro moet er op korte termijn betaald worden", zegt Winkels. "Laporta is vandaag al meteen aan de slag gegaan. Hij is in gesprek met verschillende banken om extra kredieten te vinden of om het terugbetalen uit te stellen." "Hij zoekt naar vertrouwen om ook wat geld te hebben om in de zomer te besteden en enkele spelers te kunnen aantrekken. Het wordt zoeken voor hem."

Joan Laporta

"Voor Ronald Koeman is dit goed nieuws"

Voor de huidige coach van Barcelona, Ronald Koeman, is de herverkiezing van Laporta goed nieuws, denkt Winkels. "Ze kennen elkaar goed, ze hebben een goeie band. En een ontslag zou Barcelona natuurlijk ook weer geld kosten." "Nu midden in het seizoen gaat Laporta sowieso niets veranderen. Sportief gaat het al iets beter met Barcelona dan in het begin van het seizoen. Het is vooral hopen dat ze toch nog een prijs kunnen pakken."

Laporta laat een accountant een onderzoek doen naar de huishouding van de club en dan gaat hij zien wat ze Messi kunnen bieden. Edwin Winkels