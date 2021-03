Messi brengt stem uit voor "belangrijkste verkiezingen uit Barça-geschiedenis"

In oktober stapte Barcelona-voorzitter Josep Bartomeu op bij Barcelona, nadat zijn positie onhoudbaar was geworden na berichten over de precaire financiële situatie bij de club.

3 kandidaten behaalden genoeg handtekeningen om mee te mogen dingen bij de nieuwe voorzittersverkiezingen. Joan Laporta lijkt de topfavoriet, niet alleen omdat hij de meeste handtekeningen verzamelde, maar ook omdat hij de functie al eens eerder met succes bekleedde (2003-2010).

Victor Font zou wel eens de grootste uitdager kunnen worden van Laporta. Font is een zakenman die in Dubai woont en die al jaren supporter is van Barcelona. Hij wil zijn kennis en connecties gebruiken om Barcelona er financieel weer bovenop te krijgen. Font pleit bovendien voor een terugkeer van Xavi bij Barça, maar deze keer als coach.

De derde kandidaat is Toni Freixa, een advocaat en ex-directeur bij Barcelona die ook in 2015 kandidaat was. Freixa pleit voor stabiliteit, volgens hem de enige mogelijkheid om de huidige storm te overleven.