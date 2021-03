Joan Laporta keert na 11 jaar terug als voorzitter van FC Barcelona

Laporta, een 58-jarige advocaat, kreeg vandaag tijdens de verkiezing veruit de meeste stemmen van de 110.000 stemgerechtigde "socio's" achter zijn naam.

Hij versloeg ondernemer Victor Font en voormalig directeur Toni Freixa met ruim verschil. Laporta kreeg 54,28 procent van de stemmen, goed voor zo'n 30.000 stemmen. Font eindigde als tweede met 29,9 procent van de stemmen, voor Freixa (8,58 procent).

55.611 van de 110.290 socio's brachten uiteindelijk hun stem uit. Dat kon ofwel in een stembureau in de Catalaanse hoofdstand, ofwel - voor de eerste keer in de clubgeschiedenis - per post.