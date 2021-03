Belgian Cats kennen maandag EK-tegenstand: "Liever in Valencia gespeeld"

"We mogen niet in onze comfortzone zijn. Dat is niet in ons voordeel. Deze groep houdt van uitdagingen. Ons 1e doel op het EK is de 1e ronde overleven en een plek in de top 6 (die recht geeft op een ticket voor een kwalificatietoernooi voor het WK, red)."

Emma Meesseman en co. plaatsten zich voor het EK na een foutloos parcours in de voorronde tegen Oekraïne, Portugal en Finland. Na de laatste kwalificatiematchen vorige maand in Portugal noemde Mestdagh het een voordeel dat België reekshoofd is, maar tegelijk waarschuwde hij.

Het staat overigens al vast dat de vrouwen van coach Philip Mestdagh hun wedstrijden in Straatsburg, in Frankrijk, zullen spelen. Valencia is de andere speelstad.

Bondscoach: "Liever in Valencia gespeeld"

Mestdagh had liever in Valencia gespeeld. "Daardoor zouden we niet moeten reizen (voor de finalefase in Valencia, red) en hadden we een recuperatiedag extra. Dat is belangrijk in een toernooi van dat niveau."

Tijdens de loting wil Mestdagh uit groep 2 vooral de Russen en de Zweden vermijden. "Maar ook Slovenië en Italië zijn serieuze tegenstanders", weet hij.

"In pot 3 is Turkije altijd op de afspraak. De Turken spelen in hun kampioenschap op een hoog niveau en beschikken over een genaturaliseerde Amerikaanse. Ik zou kiezen voor Wit-Rusland, want daar hebben we een eitje mee te pellen. Het is tijd voor revanche", verwijst hij naar de nederlaag op het EK 2019. In groep vier hoopt Mestdagh op Griekenland.