Cats behalen perfect rapport, maar Portugal drijft hen tot het uiterste

De Cats waren al een tijdje zeker van de kwalificatie, maar een foutloos parcours rijden was toch nog een doel. In de "heenmatch" werd Portugal met 10 punten weggezet. België moest het toen doen zonder Emma Meesseman, dus algemeen werd verwacht dat een 6e zege een formaliteit zou worden.

Maar dat werd het allerminst. De Portugese vrouwen beten zich vast in de Cats, die er niet in slaagden in hun spel te komen: te veel missers aan de ene kant en iets te veel ruimte aan de andere kant. Al moet gezegd worden dat Portugal zijn driepunters er vlotjes inwierp.

De rust leek raad gebracht te hebben, maar dat was slechts schijn. Telkens als de Cats leken weg te lopen, klauwde Portugal zich weer in de match. Zo bleef het tot aan het gaatje spannend. Zoals de echt NBA-sterren nam Meesseman in de slotfase het heft nadrukkelijk in handen, maar dat volstond maar net. Een ultieme driepuntspoging van Portugal, in de hoop verlengingen af te dwingen, ging de mist in.