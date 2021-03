Sarah De Bie: "Sinds ik mama ben, heb ik veel minder stress voor Wout"

Tijdens het wielervoorjaar belt Laura Govaerts van MNM elke week met een rennersvrouw. Deze week is Sarah De Bie aan de beurt. Haar man Wout van Aert begint zaterdag aan zijn seizoen in de Strade Bianche, de Italiaanse koers die hij vorig jaar won.

De Bie maakte het van dichtbij mee in Toscane. "Nu zal ik minder stress hebben voor een koers van Wout", vertelt ze. "Sinds ik mama ben geworden heb ik het veel beter onder controle."

Net voor een koers hebben Wout en Sarah de gewoonte om mekaar nog een keer te bellen. "Meestal hoor ik hem de avond voordien, maar dan praten we over allesbehalve de wedstrijd. Dan gaat het eerder over alledaagse dingen."

De voorbije weken heeft Van Aert zijn seizoen voorbereid op stage in Tenerife. "Hij was 3 weken weg. Dat is niet altijd eenvoudig, ook voor hem niet. Hij stond niet te springen om Georges achter te laten", weet zijn vrouw.

"Wout mist zijn zoon, maar als we bellen, heb ik toch de indruk dat Georges zijn stem herkent", lacht Sarah. "Dat is plezant."