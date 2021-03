Zit PSV met een nieuw "geval Bakkali"? Van wonderkind tot probleemgeval

"Het wonderkind is een probleemgeval geworden", schreef Voetbal International (VI) gisteren over Mo Ihattaren. Anderhalf jaar geleden werd zijn talent in Nederland nog vergeleken met Frenkie de Jong en zijn speelstijl bij momenten "Messiaans" genoemd. Nu zit er meer dan een haar in de boter met zijn club PSV.

Sinds afgelopen zondag is Mo Ihattaren (opnieuw) een hot topic in Nederland. PSV stuurde net voor de klassieker tegen Ajax een bericht de wereld in om uit te leggen waarom hij niet geslecteerd was en die mededeling liet weinig aan de verbeelding over. "De voltallige staf, spelersgroep en directie heeft er de afgelopen periode alles aan gedaan om Ihattaren te ondersteunen en van waarde te laten zijn voor PSV. Die mogelijkheid heeft hij niet aangegrepen."

Wat is precies het probleem? Of beter, wat zijn de problemen? "Vorig seizoen onder trainer Mark van Bommel liep het niet goed bij PSV, maar was Ihattaren wel goed en nam hij de ploeg bij de hand", schetst Marco Timmer, PSV-watcher voor VI, de situatie. "PSV stelde voor dit seizoen de Duitser Roger Schmidt aan. Hij installeerde een Duitse topsportmentaliteit bij de club, maar de arbeidsethos die Schmidt vraagt, past niet zo bij Ihattaren." "Die is altijd bestempeld als het grootste talent van PSV en hoort zijn hele leven al hoe goed hij kan voetballen. Dat kan hij ook ongelooflijk goed, maar lopen en druk zetten voor het team ligt hem minder."

Vorige week werd het kookpunt bereikt

De club was al meermaals ook niet blij met het onprofessionele gedrag van Ihattaren. Hij keerde na de zomervakantie met overgewicht terug naar PSV, blesseerde zich op een vrije dag zogezegd bij een personal trainer, die achteraf al een maand niets meer van de speler gehoord bleek te hebben en speelde zaalvoetbal zonder toestemming. "Halfweg december leken de problemen van de baan", zegt Marco Timmer. "Ihattaren was opnieuw fit, scoorde twee weken na elkaar en vertelde de pers dat hij blij was om trainer Schmidt zo vroeg in zijn carrière te zijn tegengekomen." Vorige week verzuurde de relatie opnieuw. Toen Ihattaren hoorde dat hij na een ziekte niet zou spelen in het belangrijke Europa League-duel tegen Olympiacos, zat hij ongeïnteresseerd met zijn telefoon te spelen in de kleedkamer en op het veld. Als klap op de vuurpijl feliciteerde hij net na de uitschakeling van PSV op sociale media Ajacied Ryan Gravenberch omdat die wél de volgende ronde had bereikt. Voor PSV was de maat vol en dus volgde het bewuste persbericht.

"Ook in Nederland wordt vergelijking met Bakkali gemaakt"

Beide partijen dreigen verliezers te worden in deze zaak. Toch is het vooral PSV waar de nervositeit zal toenemen. Ihattaren is nog maar 19 jaar en heeft veel tijd, maar PSV ziet zijn contract in 2022 aflopen. "De contractbespreken om te verlengen duren al meer dan een jaar", zegt Marco Timmer. "De club dreigt een speler met een waarde van 20 tot 30 miljoen euro noodgedwongen te moeten verkopen voor 3 tot 5 miljoen. De zaakwaarnemer van Ihattaren is Mino Raiola."

De Eredivisie is een ideale competitie om je te lanceren. In Duitsland moet je er gewoon elke match staan, wie je ook bent.