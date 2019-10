Ihattaren is revelatie van Eredivisie: "Soms denk je bij hem even aan Messi"

Bij Club Brugge was niemand zich afgelopen winterstage in januari wellicht bewust dat ze getuige waren van het debuut van een supertalent. Logisch, Mohamed Ihattaren viel tijdens de oefenmatch tegen Club in Qatar in aan de rust voor PSV. Een kwartier later verliet hij het veld al.

Sinds het begin van het huidige seizoen heeft Ihattaren nochtans niet veel tijd nodig gehad om heel Nederland te overtuigen. Na zijn officieuze debuut tegen Club in januari maakte hij zijn competitiedebuut diezelfde maand tegen FC Groningen. Leeftijd op dat moment: 16 jaar. Sinds dit seizoen is hij vaste basisspeler voor Mark van Bommel bij PSV.

"Hij ontwikkelt zich bijzonder snel", is ook NOS-voetbalcommentator Jeroen Grueter vol lof. "Op zijn positie is hij het grootste talent van Nederland. Ik wil hem geen groter talent dan Frenkie de Jong noemen, maar zoals hij is er geen andere speler in Nederland."

"Het is heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, maar ik zie hem soms dingen doen en dan denk ik even aan Messi. Ihattaren is ongelooflijk technisch, kan een tegenstander uitspelen, een ploeggenoot voor doel zetten met een ragfijne doorsteekpass of goed positie kiezen om zelf te scoren. Hij is ook niet bang om het spel naar zich toe te trekken en dat voor zijn leeftijd. Hij is gewoon heel erg compleet als voetballer."