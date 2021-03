Waarom Maaseik vanavond een Europese finale kan halen

Wint Maaseik minstens met 3-1?

Hoe vangt Maaseik blessure van Javad op?

"De afwezigheid van de Iraanse spelverdeler Javad is een grote aderlating", geeft onze commentator aan. "Liam McCluskey heeft die blessure vorig weekend goed opgevangen, maar de Belgische competitie is een ander niveau dan de CEV-cup."

"Vergelijk het wat met de Europa League in het voetbal. Het is een competitie waar de Belgische clubs hun mannetje kunnen staan. Roeselare heeft de Europese beker al een keer gewonnen (in 2002), Maaseik speelde al een finale (in 2008)."

"Het zou erg mooi zijn als dat nog een keer lukt. Dan speelt Maaseik hoogstwaarschijnlijk tegen Dinamo Moskou, het team van de Belgische topspeler Sam Deroo."