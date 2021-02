Uitstekend Maaseik haalt net geen tiebreak in halve finale bij Zenit

Maaseik heeft de frustraties van de verloren bekerfinale van zich afgespeeld in Europa. In de halve finale van de CEV Cup liet een sterk Maaseik de Russische miljoenenploeg Zenit bibberen. De Belgen hadden in Rusland enkele kansjes om een 2e set te winnen, maar het werd 3-1 na een heel genietbare wedstrijd. Als Maaseik hetzelfde niveau haalt, is het finaleticket nog mogelijk volgende week in de thuisreturn.